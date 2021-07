Galli a gamba tesa: «Sono sconcertato sulla terza dose. È una sparata politica: ne parla solo la casa farmaceutica» (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo 270 giorni dalla seconda dose di vaccino anti Coronavirus, scade la validità del Green pass. Almeno, questo stabiliscono le regole. Per ottenere la proroga del certificato verde, ad oggi, sarebbe necessario sottoporsi a un terza dose. Ciò scatena non poche perplessità in Massimo Galli, che vede i pericoli di un approccio più burocratico che scientifico sulla questione: «Io Sono stato vaccinato il primo giorno utile e quindi la mia vaccinazione scade come uno yogurt, secondo una concezione che per me è di burocrazia sanitaria e non basata su base scientifica. Prima che mi convincano ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo 270 giorni dalla secondadi vaccino anti Coronavirus, scade la validità del Green pass. Almeno, questo stabiliscono le regole. Per ottenere la proroga del certificato verde, ad oggi, sarebbe necessario sottoporsi a un. Ciò scatena non poche perplessità in Massimo, che vede i pericoli di un approccio più burocratico che scientificoquestione: «Iostato vaccinato il primo giorno utile e quindi la mia vaccinazione scade come uno yogurt, secondo una concezione che per me è di burocrazia sanitaria e non basata su base scientifica. Prima che mi convincano ...

