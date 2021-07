G20 Cultura, Franceschini: mostrata al mondo la grande bellezza dell'Italia (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Abbiamo mostrato al mondo la bellezza infinita dell'Italia'. Lo dice orgoglioso il ministro Dario Franceschini alla chiusura dei lavori del G20 della Cultura a Palazzo Barberini a Roma. 'L'Italia - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Abbiamo mostrato allainfinita'. Lo dice orgoglioso il ministro Darioalla chiusura dei lavori del G20a Palazzo Barberini a Roma. 'L'- ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #G20Cultura, Draghi: A Roma la prima ministeriale della Cultura nella storia del #G20. Sono molto orgoglioso che qu… - LiaQuartapelle : L’Italia è quel paese dove Mario Draghi e @dariofrance invitano i ministri della cultura per il G20 al Colosseo.… - Ettore_Rosato : Che spettacolo le immagini del G20 della cultura al Colosseo. Un bellissimo modo per celebrare davanti al Mondo le… - infoitinterno : Al via a Roma il G20 della cultura, la cerimonia di inaugurazione al Colosseo - gianni1311gallo : RT @stedn3: La prima edizione del G20 Cultura nella luce di Roma. Detto in altro modo, potevamo stupirvi con effetti speciali, ma noi siamo… -