Fugge dai carabinieri e rischia di investire i passanti: in casa aveva un chilo di cocaina e 200mila euro. Arrestato un marocchino (Di venerdì 30 luglio 2021) Stava per essere fermato dai carabinieri e ha deciso di darsi alla fuga , percorrendo oltre 15 chilometri in auto, rischiando anche di investire alcuni passanti . Una volta bloccato, un marocchino di ...

