Fugge da comunità con il figlio di 2 anni | rintracciata a Bari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si era allontanata da unadi accoglienza di Giugliano in Campania (Napoli), minacciando una operatrice con un coltello e portando via ildi duedel quale non possiede più la potestà genitoriale. Una 26enne di nazionalità nigeriana è statadalla Polizia 24 ore dopo, a seguito della segnalazione di una struttura alberghiera della città relativa ad una “persona scomparsa”. La donna è stata denunciata per minacce gravi e aggravate, e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il ...