Fratelli d'Italia protesta contro il Green Pass e occupa l'Aula della Camera (Di venerdì 30 luglio 2021) . Bagarre alla Camera, con i deputati di Fratelli d'Italia che hanno occupato l'Aula protestando contro il Green Pass. Durante il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dal gruppo sull'ultimo decreto Covid, alcuni deputati di FdI hanno lasciato i banchi per scendere al centro dell'emiciclo brandendo dei cartelli "No Green Pass". Proteste contro il Green Pass anche a Montecitorio, dove i deputati di Fratelli ...

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - ItaliaViva : Ecco la serietà delle argomentazioni di Fratelli d’Italia. Per loro vaccinarsi o meno, non fa differenza. Parliamoc… - fattoquotidiano : No Green Pass, Fratelli d’Italia occupa la Camera. La reazione dai banchi del Pd: “Buffoni, fascisti” e “vergognate… - FrancescoMal37 : RT @pietroraffa: Il deputato di Fratelli d'Italia #Mollicone in fuga dai commessi, ieri. Una scena pietosa. Davvero pietosa - LupoTavecchio : RT @fenice_risorta: La #vergogna della politica Deputati di fratelli d'italia fanno i clown no vax in parlamento @GiorgiaMeloni tutto ok?????… -