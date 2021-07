Francesco trovato morto a 27 anni Il suo corpo carbonizzato | mistero sulle cause del decesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 luglio 2021) Purtroppo tutte le speranze sono finite in queste ore., il giovane di 27scomparso nel nulla sabato scorso, non c’è più. Ilqualche giorno fa appartiene infatti a lui. Era stato ricompletamente bruciato in una campagna e ora sono arrivati i risultati dei campioni del Dna prelevati. Erano stati i genitori del 27enne a consegnare tutto agli investigatori e ora hanno purtroppo ricevuto la notizia più brutta che potesse esserci. Ad annunciare la notizia sono state fonti investigative. Il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce da sei giorni ed era risultato quindi non ...