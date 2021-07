(Di venerdì 30 luglio 2021) Il cadavere rinvenuto la scorsa settimana nei campi di Orzignano, in provincia di Pisa, appartiene al 23enne siciliano, svanito nel nulla sabato 24 ...

Advertising

Castelvetranews : Trovato morto nel pisano Francesco Pantaleo, il giovane marsalese scomparso nei giorni scorsi - infoitinterno : È di Francesco Pantaleo il corpo trovato carbonizzato a San Giuliano Terme - IlCuoioInDiretta - infoitinterno : Trovato morto carbonizzato Francesco Pantaleo, 27enne di Marsala - infoitinterno : È di Francesco Pantaleo il corpo carbonizzato trovato nel Pisano - TGR Sicilia - giannettimarco : RT @romatoday: Francesco Pantaleo, trovato morto carbonizzato lo studente scomparso -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Pantaleo

TGR – Rai

E' dello studente universitario di 23 anni,, di Marsala (Trapani), il cadavere carbonizzato trovato il 25 luglio in un campo di girasoli di San Giuliano Terme (Pisa), alle porte del capoluogo. Il giovane era scomparso il ...È di, lo studente universitario 27enne di Marsala (Trapani), scomparso da Pisa sabato scorso 24 luglio il corpo trovato carbonizzato trovato nel tardo pomeriggio del giorno successivo ...30 luglio 2021 E' dello studente universitario di 23 anni, Francesco Pantaleo, di Marsala (Trapani), il cadavere carbonizzato trovato il 25 luglio in un campo di girasoli di San Giuliano Terme (Pisa), ...Il corpo carbonizzato rinvenuto domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, è di Francesco Pantaleo. Il 23enne di Marsala, Trapani, scomparso da Pisa il ...