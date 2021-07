Francesco Oppini e Tommaso Zorzi | svelato il motivo del litigio | c’entra l’omofobia

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilfraha fatto il giro del web e negli ultimi giorni non si parla d’altro: fino a ora, però, nessuno dei due diretti interessati si è preso la briga di svelare il realedi questa lite. Oggi, dopo diversi giorni, finalmente il figlio di Alba Parietti ha...

Ormai è certo che i rapporti tra Tommasi Zorzi esi siano deteriorati e che tra i due ci sia una rottura che, almeno al momento, pare insanabile. Ma, se prima a discutere su questa lite ci pensavano i follower, ieri è intervenuta la ...L'amicizia tra Tommaso Zorzi esembra ormai essere arrivata al capolinea. La conferma è arrivata negli ultimi giorni da parte dell'influencer milanese attraverso un tweet, nel quale ha voluto far intendere che i ...Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta Un amico di Oppini ha commentato scrivendo: “Ma le leggi non le approvano Parlamento e S ...Dopo la fine dell'amicizia con Tommaso Zorzi, arriva la reazione di Francesco Oppini. Il cronista sui social ha deciso di intervenire ...