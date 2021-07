Formula Uno, Perez della Red Bull: “Qui siamo molto forti…” (Di venerdì 30 luglio 2021) Una voglia, del tutto giustificata, di imprimere un marchio importante sul Mondiale 2021 di Formula Uno. La storia di Sergio Perez alla Red Bull è particolare: la prima guida del team, Max Verstappen, sembra essere la stella polare della squadra, con il messicano relegato al ruolo di fido scudiero. Una seconda guida, però, vogliosa di restare in squadra a suon di buone prestazioni. Perché la sua occasione, certamente, prima o poi arriverà. Proprio per questo, nelle ultime ore c’è in ballo anche un rinnovo di contratto con la scuderia del toro. Perez candida la Red Bull: “Sarà weekend ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Una voglia, del tutto giustificata, di imprimere un marchio importante sul Mondiale 2021 diUno. La storia di Sergioalla Redè particolare: la prima guida del team, Max Verstappen, sembra essere la stella polaresquadra, con il messicano relegato al ruolo di fido scudiero. Una seconda guida, però, vogliosa di restare in squadra a suon di buone prestazioni. Perché la sua occasione, certamente, prima o poi arriverà. Proprio per questo, nelle ultime ore c’è in ballo anche un rinnovo di contratto con la scuderia del toro.candida la Red: “Sarà weekend ...

