Formula 1, su Netflix arriva il docu-film su Michael Schumacher: in uscita il 15 settembre (Di venerdì 30 luglio 2021) Netflix lancia il primo docu-film sul sette volte campione del mondo Michael Schumacher, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo 15 settembre. La stessa società statunitense ha annunciato l’uscita del nuovo progetto attraverso l’account Twitter italiano: “Pilota, campione, leggenda. ‘Schumacher’ è il primo film documentario sulla vita del 7 volte campione del mondo Michael Schumacher, realizzato con il supporto della sua famiglia. Dal 15 settembre su ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021)lancia il primosul sette volte campione del mondo, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo 15. La stessa società statunitense ha annunciato l’del nuovo progetto attraverso l’account Twitter italiano: “Pilota, campione, leggenda. ‘’ è il primomentario sulla vita del 7 volte campione del mondo, realizzato con il supporto della sua famiglia. Dal 15su ...

