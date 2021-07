Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Bologna: amichevole 2021 (Di venerdì 30 luglio 2021) Le Formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Bologna, incontro valevole come test amichevole. Sfida di lusso per i felsinei allenati dal carismatico Mihajlovic, il quale ha scelto il tridente Orsolini-Santander-Sansone per l’inizio del match. In campo anche il talentino Vignato, giovane dalle rosee speranze. Per i teutonici, da evidenziare la presenza di Reus e Haaland, rispettivamente l’icona del club e il bomber. Di seguito i ventidue giocatori in campo dal primo minuto di gioco. Formazioni ufficiali Borussia ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Ledi, incontro valevole come test. Sfida di lusso per i felsinei allenati dal carismatico Mihajlovic, il quale ha scelto il tridente Orsolini-Santander-Sansone per l’inizio del match. In campo anche il talentino Vignato, giovane dalle rosee speranze. Per i teutonici, da evidenziare la presenza di Reus e Haaland, rispettivamente l’icona del club e il bomber. Di seguito i ventidue giocatori in campo dal primo minuto di gioco....

