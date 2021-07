Football for Friendship di Gazprom, ecco i nomi dei vincitori (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Comitato organizzatore dell'Ufficio stampa Euro 2020 del programma " Football for Friendshi p " ha reso noti i nomi degli 11 giovani giornalisti provenienti dalle 11 città ospitanti del torneo UEFA ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Comitato organizzatore dell'Ufficio stampa Euro 2020 del programma "for Friendshi p " ha reso noti idegli 11 giovani giornalisti provenienti dalle 11 città ospitanti del torneo UEFA ...

Resi noti i vincitori dell'Ufficio stampa Euro 2020 del programma Football for Friendship di Gazprom definiti dalla giuria sportiva internazionale MOSCA, 30 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Il Comitato organizzatore dell'Ufficio stampa Euro 2020 del programma "Football for Friendship" ha reso noti i nomi degli ...

