Fontana: “Lombardia resta zona bianca” (Di venerdì 30 luglio 2021) La Lombardia resta in zona bianca. Lo ha annunciato il presidente Attilio Fontana durante un punto stampa sulla campagna vaccinale a Palazzo Lombardia. “Credo che il dato più importante sta nel fatto che nonostante anche in regione Lombardia la variante Delta sia ormai predominante possiamo notare con soddisfazione che pur in presenza di un aumento dei casi positivi non si verifica un altrettanto aumento di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva”, ha detto Fontana, esprimendo “soddisfazione” per il fatto che “dai dati che sono stati valutati oggi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Lain. Lo ha annunciato il presidente Attiliodurante un punto stampa sulla campagna vaccinale a Palazzo. “Credo che il dato più importante sta nel fatto che nonostante anche in regionela variante Delta sia ormai predominante possiamo notare con soddisfazione che pur in presenza di un aumento dei casi positivi non si verifica un altrettanto aumento di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva”, ha detto, esprimendo “soddisfazione” per il fatto che “dai dati che sono stati valutati oggi ...

Advertising

fattoquotidiano : Otto milioni di euro. È l’extra-budget che la giunta di Attilio Fontana ha chiesto di inserire nel prossimo bilanci… - Maxdero : Il giudizio della magistratura su Fontana arriverà. Il giudizio politico è netto: il Presidente non è stato in grad… - pfmajorino : È evidente che tra disastri nella gestione sanitaria che hanno fatto della #Lombardia un caso negativo a livello eu… - milanobiz : La #Lombardia resta in #zonabianca: è quanto annunciato dal governatore Attilio Fontana durante la conferenza stamp… - SanremoAncheNoi : RT @radiolombardia: Vaccini, Fontana: Lombardia da record, primi in Italia e quinti nel mondo - -