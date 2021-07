“Fondali oceanici” | le opere di Vanni Cuoghi alla Casa Alpina di Ollomont

Advertising

MartinaShali92 : RT @FutureBrain3: 2/ Si tratta, nello specifico, delle #EuplectellaAspergillum, spugne marine note anche come #CestellidiVenere, che vivono… - FutureBrain3 : 2/ Si tratta, nello specifico, delle #EuplectellaAspergillum, spugne marine note anche come #CestellidiVenere, che… - mpersivale : @MadameSwann @Corriere Cioè il sottosuolo dei continenti e i fondali oceanici, c’è un lampo di genio ogni due righe… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondali oceanici

Il Post

... note anche come Cestelli di Venere, sono degli organismi molto interessanti che vivono ancorati neie costruiscono una sorta di scheletro in vetro, usando silice, che contrariamente ..."Le spugne marine Euplectella aspergillum, note anche come Cestelli di Venere, sono degli organismi molto interessanti che vivono ancorati neie costruiscono una sorta di scheletro ...Dal 7 agosto al 5 settembre dalla Casa Alpina di Ollomont le opere di Vanni Cuoghi: un progetto che fonde arte, geologia e ambiente ...A luglio le Egadi, che celebrano il trentennale dell’Area marina protetta, sono state faro della sostenibilità ambientale e sociale, con il festival del cinema dedicato al mare e una spedizione del Na ...