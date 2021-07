Focolaio Covid dopo la festa in discoteca: la polizia chiude il locale per 75 giorni (Di venerdì 30 luglio 2021) La festa nella discoteca "Papi on the Beach" di Roveredo in Piano (Pordenone), ha causato lo sviluppo di un Focolaio di Covid - forse il maggiore in Friuli Venezia Giulia - in seguito a una festa ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 luglio 2021) Lanella"Papi on the Beach" di Roveredo in Piano (Pordenone), ha causato lo sviluppo di undi- forse il maggiore in Friuli Venezia Giulia - in seguito a una...

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Covid, rischio focolaio tra attori dopo la partecipazione a un festival in Sardegna Un focolaio Covid nel mondo dello spettacolo italiano. Al centro della vicenda - riporta Repubblica - ci sarebbe il festival Filming Italy che si è svolto dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Santa ...

Focolaio Covid dopo la festa in discoteca: la polizia chiude il locale per 75 giorni La festa nella discoteca "Papi on the Beach" di Roveredo in Piano (Pordenone), ha causato lo sviluppo di un focolaio di Covid - forse il maggiore in Friuli Venezia Giulia - in seguito a una festa svoltasi il 17 luglio, resterà chiusa per 75 giorni. Lo ha disposto il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ...

