Focolaio Covid a Pandino: 33 positivi al ritorno dal campo estivo in Valle Aurina

Pandino (Cremona) - Sono 33, ventisei ragazzi di età compresa tra gli undici e i 14 anni e sette educatori, tra cui il parroco, le persone risultate positive a Pandino, nel Cremonese, che hanno partecipato a un campo estivo in Valle Aurina.

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Focolaio Covid, sarebbe partito da un Festival del cinema in Sardegna: 'Boom di contagi tra gli attori' Focolaio Covid, sarebbe partito da un Festival del cinema in Sardegna: 'Boom di contagi tra gli attori'. Il coronavirus torna a far paura alle manifestazioni estive. Il quotidiano La Repubblica ...

Festa in discoteca e focolaio, Papi on the Beach chiuso per 75 giorni Festa in discoteca e poi focolaio covid , e ora il locale dovrà rimanere chiuso 75 giorni, con tanto di proposta di revocare la licenza. La discoteca '' di Roveredo in Piano ( Pordenone ), dove si è sviluppato un focolaio di ...

Covid: sospetto focolaio, United annulla partita col Preston ANSA Nuova Europa COVID: IN ITALIA VARIANTE In Italia al 20 luglio scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante Delta’ di SARS-CoV-2 era del 94,8%, in forte aumento rispetto alla survey del 22 giugno, con valori oscillanti tra le singole reg ...

Allarme Covid in Cina, torna la paura: cosa sta succedendo a Nanchino? In Cina torna l'allerta Covid dopo lo scoppio del focolaio all'aeroporto di Nanchino: casi anche a Pechino, in corso uno screening di massa che sta interessando oltre 9,3 milioni di abitanti.

