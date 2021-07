Focolaio al campo estivo: 33 positivi compreso il parroco (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 33, 26 ragazzi di età compresa tra gli undici e i 14 anni, e sette educatori, tra cui il parroco, le persone risultate positive a Pandino, nel Cremonese, che hanno manifestato i sintomi del covid ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 33, 26 ragazzi di età compresa tra gli undici e i 14 anni, e sette educatori, tra cui il, le persone risultate positive a Pandino, nel Cremonese, che hanno manifestato i sintomi del covid ...

Allarme Covid in Cina, torna la paura: cosa sta succedendo a Nanchino? In Cina torna l'allerta Covid dopo lo scoppio del focolaio all'aeroporto di Nanchino: casi anche a Pechino, in corso uno screening di massa che sta interessando oltre 9,3 milioni di abitanti.

Focolaio al campo estivo: 33 positivi compreso il parroco ... e sette educatori, tra cui il parroco, le persone risultate positive a Pandino, nel Cremonese, che hanno manifestato i sintomi del covid al ritorno da un campo estivo in Valle Aurina, in Trentino ...

Focolaio al campo estivo della parrocchia Contagiati 18, in quarantena anche il prete LA NAZIONE Allarme Covid in Cina, torna la paura: cosa sta succedendo a Nanchino? In Cina torna l'allerta Covid dopo lo scoppio del focolaio all'aeroporto di Nanchino: casi anche a Pechino, in corso uno screening di massa che sta interessando oltre 9,3 milioni di abitanti.

Focolaio al campo estivo: 33 positivi compreso il parroco Sono 33, 26 ragazzi di età compresa tra gli undici e i 14 anni, e sette educatori, tra cui il parroco, le persone risultate positive a Pandino, nel Cremonese, che hanno manifestato i sintomi del covid ...

... con il contenimento dovuto alle ferree misure messe indal Governo che ha sempre puntato sul circoscrivere subito ogni minimonel Paese. Al tempo stesso, utilizzando in via ...... e sette educatori, tra cui il parroco, le persone risultate positive a Pandino, nel Cremonese, che hanno manifestato i sintomi del covid al ritorno da unestivo in Valle Aurina, in Trentino ...In Cina torna l'allerta Covid dopo lo scoppio del focolaio all'aeroporto di Nanchino: casi anche a Pechino, in corso uno screening di massa che sta interessando oltre 9,3 milioni di abitanti.Sono 33, 26 ragazzi di età compresa tra gli undici e i 14 anni, e sette educatori, tra cui il parroco, le persone risultate positive a Pandino, nel Cremonese, che hanno manifestato i sintomi del covid ...