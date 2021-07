Flop dell’RcAuto familiare | il neopatentato paga il doppio dei genitori

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nel primo trimestre 2021 il premio medio fino a 24 anni è di 656 euro, contro 364 euro dei 50enni. Punte di 980 euro a Napoli. La regola dei 5 anni senza sinistri: le compagnie l'hanno interpretata in modo che chi non ha polizze da almeno cinque anni non può avere il bonus