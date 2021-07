Firenze, immigrato semina il panico: rapina e fuga contromano per le strade del centro cittadino (Di venerdì 30 luglio 2021) “Dammi tutto quello che hai nelle tasche… svuotale altrimenti ti ammazzo!”: è la frase che si sarebbe sentito dire un 45enne fiorentino nel primo pomeriggio di ieri, quando un uomo lo ha avvicinato alle spalle nell’androne di un palazzo in via San Salvi. Secondo quanto ricostruito la vittima dell’aggressione stava andando a trovare un amico quando un uomo le ha puntato un coltello alla nuca minacciandola. Il malcapitato non ha potuto fare altro che consegnare una 40ina di euro in contanti e le chiavi della sua utilitaria. A questo punto il rapinatore, dopo essersi fatto indicare la vettura dal legittimo proprietario, è salito a bordo dell’auto rubata e si è allontanato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021) “Dammi tutto quello che hai nelle tasche… svuotale altrimenti ti ammazzo!”: è la frase che si sarebbe sentito dire un 45enne fiorentino nel primo pomeriggio di ieri, quando un uomo lo ha avvicinato alle spalle nell’androne di un palazzo in via San Salvi. Secondo quanto ricostruito la vittima dell’aggressione stava andando a trovare un amico quando un uomo le ha puntato un coltello alla nuca minacciandola. Il malcapitato non ha potuto fare altro che consegnare una 40ina di euro in contanti e le chiavi della sua utilitaria. A questo punto iltore, dopo essersi fatto indicare la vettura dal legittimo proprietario, è salito a bordo dell’auto rubata e si è allontanato ...

