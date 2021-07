Fiorentina - Virtus Verona 1 - 0 | autogol provocato da Bonaventura DIRETTA

(Di venerdì 30 luglio 2021) Moena (Trento), 30 luglio 2021 - Si chiude con l'amichevole contro la(Serie C) il ritoro dellaa Moena. In realtà i viola si alleneranno anche domattina (31 luglio) prima di ...

Advertising

MatthewWoody : LIVE ?? | Fiorentina vs Virtus Vecomp - Amichevole - NautBol : ? Fiorentina - Virtus Verona ? Gol: [1] - 0 Fiorentina ? by #SofaScore ? - zazoomblog : LIVE – Fiorentina-Virtus Verona 0-0 amichevole (DIRETTA) - #Fiorentina-Virtus #Verona #amichevole… - violanews : LIVE #Fiorentina-Virtus Verona, iniziata l'ultima amichevole viola a Moena - FirenzePost : Fiorentina-Virtus Verona. La diretta da Moena. Vlahovic dal primo minuto (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Virtus

DIRETTAVERONA (RISULTATO 1 - 0): AUTOGOL DI SIBI! Iniziata la sfida traVerona, i viola prendono subito in mano il controllo del gioco e passano in vantaggio all'11'. ...di Fabio Belli) DIRETTA/Verona (risultato 0 - 0) video streaming tv: si gioca! DIRETTA BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Bologna ...=== INTERVALLO === 40' - Finisce qui il primo tempo: 1-0 per la Fiorentina, autogol di Sibi su tiro di Bonaventura 38' - Le gambe dei viola sembrano un po' pesanti: la Virtus ...18' - Bellissimo colpo di testa di Saponara parato a terra da Sibi: bel pallone recuperato da Maleh da terra, palla per Biraghi che va al cross, testa di Saponara che trova la pronta risposta ...