Fiorentina, Italiano: «Vediamo se possiamo aggiungere qualcosa alla rosa» (Di venerdì 30 luglio 2021) Vincenzo Italiano fa un bilancio del ritiro della Fiorentina: ecco le parole dell’allenatore viola sulle prime settimane di lavoro Vincenzo Italiano, dopo l’amichevole contro la Virtus Verona, ha fatto un bilancio sul ritiro di Moena. Le parole riportate da Firenzeviola. «Siamo stati bene tranne qualche acquazzone che ha rovinato il campo. Qualche principio lo stiamo assimilando. Adesso a Firenze troveremo i Nazionali e faremo le nostre valutazioni. Vediamo se si può migliorare ed aggiungere qualcosa per essere più competitivi. I ragazzi hanno tutti dimostrato di avere molte potenzialità. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Vincenzofa un bilancio del ritiro della: ecco le parole dell’allenatore viola sulle prime settimane di lavoro Vincenzo, dopo l’amichevole contro la Virtus Verona, ha fatto un bilancio sul ritiro di Moena. Le parole riportate da Firenzeviola. «Siamo stati bene tranne qualche acquazzone che ha rovinato il campo. Qualche principio lo stiamo assimilando. Adesso a Firenze troveremo i Nazionali e faremo le nostre valutazioni.se si può migliorare edper essere più competitivi. I ragazzi hanno tutti dimostrato di avere molte potenzialità. ...

