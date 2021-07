Fiorentina | Italiano | “Mercato? Pronti a migliorare Voto altissimo al ritiro”

(Di venerdì 30 luglio 2021) ‘‘Chedo a questo. Ho trovato da parte di tutti grande partecipazione e disponibilità, i ragazzi sono stati stupendi da questo punto di vista, non m l’aspettavo e di questo sono felice”. Con queste parole il tecnico dellaVincenzocommenta ilprecampionato di Moena, che si chiuderà domani con l’ultima seduta mattutina dopo il test con vittoria per 4-0 sulla Virtus Verona. E ancora: ”Alla ripresa faremo le giuste valutazioni, in questa squadra sono tutti giocatori di livello e dalla prossima settimana avremo anche i nazionali. Vedremo dove ...

Advertising

sportli26181512 : Gamberini a CM: 'Inter favorita, ma che campionato affascinante. Italiano può aprire un ciclo alla Fiorentina': L'e… - sportface2016 : #Fiorentina, le parole di #Italiano: 'Pronti a migliorare' - canteraviolacom : ?? #Fiorentina, #Italiano promuove Bianco: 'Se continua così può essere dei nostri' - glooit : Calcio: Fiorentina-Virtus Verona 4-0, Italiano è soddisfatto leggi su Gloo - sportli26181512 : La Fiorentina chiude il ritiro con un poker. Vlahovic segna di tacco, Italiano: 'Voglio 5 esterni': L’ultimo avvers… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

Viola News

Commenta per primo Ieri sera Barone, Pradè e Burdisso hanno fatto il punto sul mercato con. Lanon è intenzionata a stravolgere la squadra: solo due o tre inserimenti di qualità se dovessero partire Lirola ( Zappacosta il sostituto) e i due centrali di difesa Milenkovic ...Lachiude il ciclo di 4 amichevoli con 31 gol fatti e solo uno subito su rigore. Alla fine della gara,ha parlato così in sala stampa: Principi? 'E' normale che devi cercare di ...Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina: "Mercato? Pronti a migliorare. Voto altissimo al ritiro" ...Amichevoli Serie A - Il Bologna perde per 3-0 contro il Borussia Dortmund, ma Haaland non segna. Vlahovic in rete nel 4-0 della Fiorentina ...