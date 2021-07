(Di venerdì 30 luglio 2021) Nella quarta amichevole trentina, i viola hanno battuto per 4-0 lache milita in Lega Pro: all'autorete nel primo tempo di Sibi sono seguiti nella ripresa i gol di Saponara, Milenkovic etenuti a riposo nel test di ieri contro il Levico Terme. Fra le richieste di, quella di poter disporre di alternative per la fascialuce del suo sistema di gioco: «Se recuperato, Callejon può essere una freccia a disposizione, ne abbiamo parlato con i dirigenti, dobbiamo avere almeno cinque esterni, serve gente fresca perché spenderemo molte energie» L'articolo proviene da Firenze ...

Advertising

pisto_gol : Dopo l’addio di #Antognoni alla Fiorentina , sembra certo quello di #Oriali all’Inter. Due Campioni del Mondo, due… - Cucciolina96251 : RT @temafootball24: Il #Genoa pensa al dopo #Shomurodov: ?????????? #Atalanta su #LuizFelipe della #Lazio #Kouame addio alla #Fiorentina @V… - FirenzePost : Fiorentina: 4-0 alla Virtus Verona (a segno anche Vlahovic). Italiano: «Voto altissimo al ritiro» - zazoomblog : Fiorentina Italiano: «Vediamo se possiamo aggiungere qualcosa alla rosa» - #Fiorentina #Italiano: #«Vediamo - SkySport : Fiorentina, quattro gol alla Virtus Verona: a Moena finisce 4-0 #SkySport #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina alla

Vincenzo Italiano fa un bilancio del ritiro della: ecco le parole dell'allenatore viola sulle prime settimane di lavoro Vincenzo Italiano, dopo l'amichevole contro la Virtus Verona, ha fatto un bilancio sul ritiro di Moena. Le parole ...Laha chiuso con un'altra vittoria le due settimane di ritiro a Moena, in Trentino. I viola ... Per quanto riguarda il mercato, Italiano ha dichiarato: 'ripresa faremo le giuste ...La Fiorentina chiude il ciclo di amichevoli a Moena con il netto 4-0 alla Virtus Verona: ancora in gol Dusan Vlahovic La Fiorentina chiude il ritiro di Moena con un’altra vittoria in amichevole. Avver ...L’attaccante del Verona, Samuel Di Carmine, reduce dall’avventura poco fortunata dello scorso campionato con la maglia del Crotone, potrebbe lasciare definitivamente gli scaligeri. Secondo TMW l’ex pr ...