Finestre aperte in classe | niente quarantena dopo un positivo | mascherine sempre al chiuso | cosa c’è nel piano scuola

Advertising

RenatoSouvarine : RT @lageloni: Le finestre aperte. Ne valeva la pena. - lione_carlo : RT @lageloni: Le finestre aperte. Ne valeva la pena. - AngelaRinaldo4 : RT @lageloni: Le finestre aperte. Ne valeva la pena. - polistodis : @anikeatable Rendiamoci conto che questa è stata letteralmente l'ultima priorità, come sempre. Un anno e mezzo e ad… - _kuball_ : RT @lageloni: Le finestre aperte. Ne valeva la pena. -

Ultime Notizie dalla rete : Finestre aperte

IL GIORNO

Mentre l'areazione dei locali non verrà effettuata con la ventilazione forzata: basteranno le. Il piano per la scuola 2021/2022 del governo Draghi è composto di una quindicina di ..."Gli odori, soprattutto nei mesi estivi, sono forti e nauseabondi, e non ci consentono di lasciarele. È una situazione che si trascina da anni, e non abbiamo mai trovato una soluzione perché il nostro vicino non ascolta nessuna proposta, nonostante siano arrivati a più riprese i ...StampaScuola, il piano del governo per l’addio alla Dad: aule con le finestre aperte e ginnastica senza mascherine. Lezioni in presenza – come titola il sito web repubblica.it – anche senza il metro d ...Un progetto di istruzione a tutto campo, riservato agli inquilini degli alloggi popolari. Si è conclusa l’iniziativa “Finestre aperte sul quartiere“, promossa dall’amministrazione comunale con un fina ...