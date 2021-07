Finale per l’oro Mektic/Pavic-Cilic/Dodig in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Tokyo 2020 (Di venerdì 30 luglio 2021) Mektic/Pavic sfideranno Cilic/Dodig nella Finale per l’oro del torneo valido per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà un derby croato a decretare chi salirà sul gradino più alto del podio ottenendo la medaglia del materiale più pregiato. Le due coppie hanno perso un solo set in tutto il torneo e vogliono continuare a far bene. Leggermente favoriti i campioni di Wimbledon in carica. Match di scena venerdì 30 luglio, come terzo incontro dalle ore 11.00 italiane (dopo Djokovic-Zverev). La diretta televisiva della sfida sarà offerta da ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021)sfiderannonellaperdel torneo valido per le Olimpiadi di. Sarà un derby croato a decretare chi salirà sul gradino più alto del podio ottenendo la medaglia del materiale più pregiato. Le due coppie hanno perso un solo set in tutto il torneo e vogliono continuare a far bene. Leggermente favoriti i campioni di Wimbledon in carica. Match di scena venerdì 30 luglio, come terzo incontro dalle ore 11.00 italiane (dopo Djokovic-Zverev). Latelevisiva della sfida sarà offerta da ...

