FIFA 21: Obiettivi Andrea Pinamonti FUTTIES – Scopri i requisiti (Di venerdì 30 luglio 2021) EA Sports ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permette di sbloccare la versione FUTTIES di Andrea Pinamonti per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La stagione della modalità FIFA 21 Ultimate Team è stata fantastica e ricca di eventi , dai Ones To Watch alle carte Future Stars fino al Festival di FUTball che si è concluso di recente. Per celebrare l’anno di FUT 21, sono tornati i FUTIES! Questa promo celebra il meglio di FUT 21, oltre ad aggiugnere nuovissimi contenuti per migliorare le tue squadre. Potete riscattare la carta dell’attaccante italiano che milita ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 30 luglio 2021) EA Sports ha comunicato che sono ora disponibili gliche permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate Team. La stagione della modalità21 Ultimate Team è stata fantastica e ricca di eventi , dai Ones To Watch alle carte Future Stars fino al Festival di FUTball che si è concluso di recente. Per celebrare l’anno di FUT 21, sono tornati i FUTIES! Questa promo celebra il meglio di FUT 21, oltre ad aggiugnere nuovissimi contenuti per migliorare le tue squadre. Potete riscattare la carta dell’attaccante italiano che milita ...

