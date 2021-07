Federica Panicucci, salta il matrimonio tra la conduttrice e Marco Bacini (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo il settimanale Dive e Donna, non ci sarà nessun matrimonio tra la conduttrice Federica Panicucci e Marco Bacini. Scopriamo insieme le cause di questo ripensamento. Federica Panicucci ed il suo compagno Marco BaciniLa conduttrice di Mediaset, Federica Panicucci quest’anno sarebbe dovuta convolare a nozze con il suo compagno, Marco Bacini. Per la presentatrice di Mattino Cinque questo sarebbe il suo secondo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo il settimanale Dive e Donna, non ci sarà nessuntra la. Scopriamo insieme le cause di questo ripensamento.ed il suo compagnoLadi Mediaset,quest’anno sarebbe dovuta convolare a nozze con il suo compagno,. Per la presentatrice di Mattino Cinque questo sarebbe il suo secondo ...

Advertising

PasqualeMarro : #FedericaPanicucci brutto momento per lei matrimonio saltato - DonnaGlamour : Matrimonio annullato per Federica Panicucci e Marco Bacini - GossipItalia3 : Federica Panicucci e Marco Bacini non si sposeranno #gossipitalianews - zazoomblog : Federica Panicucci e Marco Bacini il matrimonio è saltato: svelato il motivo - #Federica #Panicucci #Marco #Bacini - zazoomblog : Federica Panicucci e Marco Bacini il matrimonio è saltato: svelato il motivo - #Federica #Panicucci #Marco #Bacini -