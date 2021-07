Fdi, Figliomeni: botticelle, va convocato tavolo istituzionale con vetturini e associazioni (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Esattamente il 9 luglio scorso, a seguito della sospensione da parte del TAR Lazio dell’ordinanza del Sindaco Raggi, esortavamo le diverse parti in causa a porre in essere un tavolo di confronto per trovare una soluzione politica. Tuttavia non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e se a questo aggiungiamo l’arroganza nella gestione della cosa pubblica i risultati non possono che essere sconfortanti.” “Nella tarda serata di mercoledì, 28 luglio, Raggi ha adottato una nuova ordinanza, ma anche stavolta facendo un misero buco nell’acqua. È la terza ordinanza del Sindaco sulle botticelle bocciata dal Tar in meno di un mese. In un mese tre sonore ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Esattamente il 9 luglio scorso, a seguito della sospensione da parte del TAR Lazio dell’ordinanza del Sindaco Raggi, esortavamo le diverse parti in causa a porre in essere undi confronto per trovare una soluzione politica. Tuttavia non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e se a questo aggiungiamo l’arroganza nella gestione della cosa pubblica i risultati non possono che essere sconfortanti.” “Nella tarda serata di mercoledì, 28 luglio, Raggi ha adottato una nuova ordinanza, ma anche stavolta facendo un misero buco nell’acqua. È la terza ordinanza del Sindaco sullebocciata dal Tar in meno di un mese. In un mese tre sonore ...

