Facebook rimuove la pubblicità di Road 96 perchéè troppo ' politico'

Facebook rimuove la pubblicità di Road 96 perché...è troppo 'politico' (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo sviluppatore indipendente Yoan Fanise ha dichiarato che Facebook ha rifiutato un annuncio per il suo titolo Road 96 perché sembra essere "troppo politico". Inizialmente, Fanise pensava che il rifiuto fosse uno scherzo, ma sembra che il sistema di filtraggio di Facebook abbia segnalato erroneamente l'annuncio. Un'e-mail inviata a Fanise afferma che l'annuncio "potrebbe" essere stato rifiutato per aver incluso personaggi politici reali, fare menzione di elezioni o "immagini, dichiarazioni o slogan su questioni sociali, come l'economia, la politica ambientale o e diritti sociali". Allo sviluppatore è stata ...

