Ex Milan, Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica | News (Di venerdì 30 luglio 2021) Manuel Rui Costa, ex giocatore del Milan, è diventato ufficialmente il presidente del Benfica. Ecco le sue parole Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 luglio 2021) Manuel Rui, ex giocatore del, è diventato ufficialmente ildel. Ecco le sue parole

Advertising

zazoomblog : Ex Milan Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica News - #Milan #Costa #nuovo #presidente - sportli26181512 : Ex Milan, Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica: Manuel Rui Costa, ex trequartista del Milan di Ancelotti, è… - Revenan06976761 : RT @AcmDuivel: DAJE DAJE FORZA LUPI, CONTATTIAMO MAGIC MIKE PRIMA DI TUTTI COSÌ DA AVERE FINALMENTE UN PORTIERE DECENTE. NOOOO MA IN CHE SE… - gilnar76 : Benfica, prime parole da presidente per Rui Costa: «Dobbiamo trovare stabilità» #Acmilan #Milan #Seriea… - Liggie_RN : Stanotte ho sognato il Milan con allenatore Ancelotti che aveva questi giocatori in attacco. Kaka Rui Costa Ronaldinho Ronaldo9 -