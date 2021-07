Eurozona, tasso di disoccupazione giugno scende al 7,7% (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di giugno la disoccupazione scende nell’area euro. Secondo l’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione destagionalizzato, si è attestato al 7,7% rispetto all’8% del mese precedente (dato rivisto da 7,9%) e risulta leggermente inferiore alle stime degli analisti (7,9%). Il dato si confronta con l’8% di giugno 2020. Nell’intera UE il tasso di disoccupazione cala al 7,1% dal 7,3% di maggio e si confronta con il 7,3% di giugno 2020. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese dilanell’area euro. Secondo l’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (EUROSTAT), ildidestagionalizzato, si è attestato al 7,7% rispetto all’8% del mese precedente (dato rivisto da 7,9%) e risulta leggermente inferiore alle stime degli analisti (7,9%). Il dato si confronta con l’8% di2020. Nell’intera UE ildicala al 7,1% dal 7,3% di maggio e si confronta con il 7,3% di2020.

Advertising

MarcoCampa10 : RT @v2Dark: In UK il tasso di occupazione è del 75,2% e non sono mai stati membri dell'eurozona. (così, giusto per sottolineare come l'EUR… - v2Dark : In UK il tasso di occupazione è del 75,2% e non sono mai stati membri dell'eurozona. (così, giusto per sottolinear… - startzai : RT @CaleEuropaEdic: ?? Eurostat/Eurozona:'Sù il tasso di risparmio, investimenti stabili nel corso del primo trimestre' ???? ?? #news #dati #st… - CaleEuropaEdic : ?? Eurostat/Eurozona:'Sù il tasso di risparmio, investimenti stabili nel corso del primo trimestre' ???? ?? #news #dati… - ADM_assdemxmi : RT @ansaeuropa: #Eurostat I principali aumenti del tasso di risparmio sono stati osservati in Danimarca e nei Paesi Bassi, le maggiori dimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurozona tasso Eurozona, tasso di disoccupazione giugno scende al 7,7% Nell' intera UE il tasso di disoccupazione cala al 7,1% dal 7,3% di maggio e si confronta con il 7,3% di giugno 2020.

Banche: De Guindos (Bce), sono robuste, stress test superati ...6% entro il 2023, il tasso di disoccupazione aumentare di 4,7 punti percentuali, le quotazioni di borsa crollate del 50%; la campagna e' stata focalizzata su 50 grandi banche, di cui 38 dell'Eurozona.

Eurozona, tasso di disoccupazione giugno scende al 7,7% Teleborsa Eurozona, tasso di disoccupazione giugno scende al 7,7% (Teleborsa) - Nel mese di giugno la disoccupazione scende nell'area euro. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione destagionalizzato, si ...

Eurostat: a giugno nell'eurozona disoccupazione al 7,7%. Italia al 9,7% Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a giugno 2021 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona si è attestato al 7,7%, in calo dall'8,0% di maggio 2021 e dall'8,0% di giugno 2020. I ...

Nell' intera UE ildi disoccupazione cala al 7,1% dal 7,3% di maggio e si confronta con il 7,3% di giugno 2020....6% entro il 2023, ildi disoccupazione aumentare di 4,7 punti percentuali, le quotazioni di borsa crollate del 50%; la campagna e' stata focalizzata su 50 grandi banche, di cui 38 dell'(Teleborsa) - Nel mese di giugno la disoccupazione scende nell'area euro. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione destagionalizzato, si ...Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a giugno 2021 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona si è attestato al 7,7%, in calo dall'8,0% di maggio 2021 e dall'8,0% di giugno 2020. I ...