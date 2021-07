Europa, crescita Pil sopra le attese. Gentiloni: “Italia e Spagna trainano la ripresa” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Le prime stime Eurostat sul secondo trimestre danno una crescita superiore alle previsioni e trainata da Spagna e Italia“. Così, in un tweet, il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha commentato i dati positivi, emersi oggi 30 luglio, sul Prodotto interno lordo (Pil) della zona euro. “Molto dipende da noi Italiani, tutti ci stanno a guardare. Abbiamo il debito più alto” aveva detto l’ex inquilino di Palazzo Chigi un mese fa quando all’orizzonte si stagliavano i primi finanziamenti promessi da Bruxelles, nell’ambito del Next Generation Eu, e in arrivo in questi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 luglio 2021) “Le prime stime Eurostat sul secondo trimestre danno unasuperiore alle previsioni e trainata da“. Così, in un tweet, il Commissario europeo all’Economia, Paolo, ha commentato i dati positivi, emersi oggi 30 luglio, sul Prodotto interno lordo (Pil) della zona euro. “Molto dipende da noini, tutti ci stanno a guardare. Abbiamo il debito più alto” aveva detto l’ex inquilino di Palazzo Chigi un mese fa quando all’orizzonte si stagliavano i primi finanziamenti promessi da Bruxelles, nell’ambito del Next Generation Eu, e in arrivo in questi ...

