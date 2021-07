Eugenio Picchiani | ”Il Circo” è il nuovo singolo in uscita

Advertising

Senza valore umano e coscienza, muovono i fili del mondo come giocolieri di un circo alla ricerca di una sosta e di una nuova rinascita", ha spiegatoparlando della genesi del ...... premiato alla XVII Edizione del Roma Videoclip, e del brano "Cappellaio Matto", nato a sostegno delle donne vittime di violenza, il cantautoreesce con il nuovo singolo "Il Circo". ...“Il circo”, in arrivo il nuovo singolo di Eugenio Picchiani . Dopo il successo ottenuto con il videoclip “Eclissi”, premiato alla XVII Edizione del Roma Videoclip, e del b ...Il videoclip che accompagna il brano è stato diretto da Christian Antonilli. Arrangiato da Sergio Lepidio, ‘Il Circo’ è un brano psichedelico dalle sonorità tecno-pop in cui il cantautore ha messo in ...