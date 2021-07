Estate | Anas | previsto weekend con traffico molto intenso

Advertising

ANSA_Motori : Estate: Anas, fine settimana con traffico intenso verso sud #ANSAmotori - solomotori : Estate: Anas, fine settimana con traffico intenso verso sud - EstebBeltramino : Estate: Anas, fine settimana con traffico intenso verso sud #motori - viaggiareonthe1 : Estate: Anas, fine settimana con traffico intenso verso sud - GiaPettinelli : Estate: Anas, fine settimana con traffico intenso verso sud -

Ultime Notizie dalla rete : Estate Anas

Yahoo Finanza

... la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, rientrata in gestione ada gennaio 2019 nell'ambito del piano "Rientro Strade" , arteria particolarmente ...In attesa della conclusione dei lavori, prevista entro l', la circolazione si è spostata ... Da qualche settimana Dirpa spa ehanno effettuato la chiusura dell'ingresso sulla SS 76 in ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Traffico e vacanze, i cantieri sulle autostrade rallentano l’esodo estivo. LA MAPPA ...Con l'approvazione da parte del Cipess (ex Cipe) dell'aggiornamento 2020 del Contratto di programma Anas 2016-2020 è stato disposto il finanziamento del primo stralcio della "Tre Valli" da Madonna di ...