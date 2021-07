Estate a Corte 2021, cinema sotto le stelle: ecco il programma di agosto e settembre (Di venerdì 30 luglio 2021) Estate a Corte 2021: proiezioni, dibattiti e incontri da Foqus nei Quartieri Spagnoli di Napoli con anteprime, film premiati ai David e ai Nastri, grandi registi internazionali e le ultime produzioni campane. Dai film protagonisti al Festival di Venezia 2020, a quelli premiati ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento. Grandi produzioni hollywoodiane e Leggi su 2anews (Di venerdì 30 luglio 2021): proiezioni, dibattiti e incontri da Foqus nei Quartieri Spagnoli di Napoli con anteprime, film premiati ai David e ai Nastri, grandi registi internazionali e le ultime produzioni campane. Dai film protagonisti al Festival di Venezia 2020, a quelli premiati ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento. Grandi produzioni hollywoodiane e

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie 'Estate a Corte': la programmazione di agosto e settembre - - Il_Mezzogiorno : Estate a Corte 2021, cinema sotto le stelle: ecco il programma di agosto e settembre - DeliriaJo : Stufa marcia di non piacermi e di non riuscire nemmeno a indossare delle maniche corte o dei pantaloncini (no nemme… - Scisciano : Estate a Corte 2021, cinema sotto le stelle: ecco il programma di agosto e settembre - anteprima24 : ** Estate a Corte 2021, #Cinema sotto le #Stelle: il #Programma di #Agosto e #Settembre ** -