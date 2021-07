Esquilino | scatta la chiusura per un ristorante | 28 persone assembrate all’interno

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il quartierecontinua ad essere sorvegliato speciale da parte dei Carabinieri – della Compagnia di Piazza Dante e l’ausilio dei colleghi di Roma Centro – che cercano quotidianamente di contrastare l’illegalità e il degrado. Proprio ieri, verificando anche alcuni esercizi commerciali in zona è stato sanzionato il titolare di unperché al suo interno vi erano ben 28: numero ben al di sopra della capienza massima consentita dalle attuali disposizioni relative al contenimento del contagio da Covid19. I Carabinieri hanno multato l’uomo, un 47enne del Bangladesh, per 400 euro e hanno disposto la ...

