(Di venerdì 30 luglio 2021) Conto alla rovescia verso la prima fase dell'di agosto. Questo week - end decine di migliaia di italiani si metteranno in viaggio sulla rete autostradale e stradale del Paese, per raggiungere le ...

Advertising

qn_giorno : #Esodo estivo e lavori: quali sono e quanto dureranno i #cantieri sulle #autostrade italiane - statodelsud : Traffico e vacanze, i cantieri sulle autostrade rallentano l’esodo estivo. LA MAPPA - Pino__Merola : Traffico e vacanze, i cantieri sulle autostrade rallentano l’esodo estivo. LA MAPPA - zazoomblog : Traffico e vacanze i cantieri sulle autostrade rallentano l’esodo estivo. LA MAPPA - #Traffico #vacanze #cantieri… - SkyTG24 : Traffico e vacanze, i cantieri sulle autostrade rallentano l’esodo estivo. LA MAPPA -

Ultime Notizie dalla rete : Esodo estivo

... zona per zona, fino al 6 settembre 2021 e che il piano Viabilità Italia considera poter avere ricadute "elevate" sul traffico nei giorni e nelle direzioni di. Nord - Ovest T1 Traforo del ...Incolonnamenti, nelle fasi più critiche dell', saranno possibili soprattutto in A4 , nel tratto tra Padova Est e il Bivio con la A57 in direzione Trieste - Venezia e alla barriera di Mestre. Il ...Conto alla rovescia verso la prima fase dell'esodo di agosto. Questo week-end decine di migliaia di italiani si metteranno in viaggio sulla rete autostradale e stradale del Paese, per raggiungere le m ...Una coda di almeno 10 chilometri si è formata nella notte sulla statale 69 della Val d'Arno a poche ore dall'annunciata riapertura del tratto autostradale Firenze sud-Incisa da tempo interessata da la ...