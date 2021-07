Esclusiva | sorpresa | il Sassuolo chiude l’operazione Matheus Henrique a prescindere da Locatelli

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilha deciso diredall’affareche aspetta la Juve. Una decisione delle ultimissime ore e che ha una motivazione: c’è stato l’inserimento di un club francese per il centrocampista classe ‘97 e il club emiliano non vuole correre rischi. Operazione vicina ai 15 milioni, il Gremio ha dato il via libera, l’incontro recente anche con il padre del centrocampista ha portato alla fumata bianca. Con una novità importante: subitoper non correre alcun tipo di rischio. Foto: Twitter ...

Advertising

MichelaDiDomen4 : RT @classcnbc: UNICREDIT SU MPS #Unicredit: nel primo trim. sotto la guida del #CEO Orcel, profitti netti a 887 mln€, battute le attese di… - classcnbc : UNICREDIT SU MPS #Unicredit: nel primo trim. sotto la guida del #CEO Orcel, profitti netti a 887 mln€, battute le… - f1nxline : comunque nella cosa da compilare per il vinile chiede cosa vorremmo nel merch e io ho messo anche delle foto di lou… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva sorpresa

Tom's Hardware Italia

...ci saranno i Blind Rats ITA e a seguire Cherry Casino and The Gamblers DE innazionale. Una doppietta coinvolgente presentata dalla pin - up e foodblogger Alice Balossi, che a...... NIENTE CHELSEA PER LUKAKU Il calciomercato può regalare sempre qualcheed anche in questa ... Interpellato inda Radio SkyLab, il direttore sportivo dei sardi, il dirigente Stefano ...Poco fa, Fortnite ha annunciato il primo evento del mese di agosto. C'è già la data e il tema, con premi in palio ...Alla fine UniCredit ha rotto gli indugi e avviato una trattativa “in esclusiva” con il ministero dell’Economia per rilevare la polpa del Monte dei Paschi di Siena. Ieri, a sorpresa, il consiglio di am ...