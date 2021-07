Esclusiva | Kostic | previsto summit Ramadani-Tare E la Roma…

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 luglio 2021) Filipresta una vecchia fiamma della Lazio. E quando ne parlammo a sorpresa per molti era una boutade. C’è stato un incontro, ora l’esterno sinistro si sta riavvicinando ai biancocelesti. Spieghiamo perché:è atteso a Roma in questi giorni e forse anche in queste ore. E probabilmente incontreràper trovare una soluzione che soddisfi tutti. L’Eintracht ha promesso al ragazzo, che non ha un contratto lungo, di trovare una soluzione. Alla Lazio è stato proposto Brekalo, mentre Basic ha un accordo totale e aspetta solo il via libera.è extracomunitario, il club biancoceleste ne ha due (Felipe ...