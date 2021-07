Era Lola, la bellissima ballerina di Paso Adelante. Oggi è sposata e mamma di due figli (Di venerdì 30 luglio 2021) Chi di voi non ha mai guardato nemmeno una puntata della famosissima serie televisiva, originaria della Spagna, ‘Paso Adelante’? Siamo certi che sarete davvero in pochi, visto che le avventure dei protagonisti hanno tenuto incollati davanti al piccolo schermo milioni di persone. E una delle star è stata senza ombra di dubbio Lola. Ricordiamo che la serie era incentrata su alcuni ballerini e attori che frequentavano una scuola nella capitale spagnola, Madrid. E la stessa è andata in onda dal 2002 al 2005. Ci sono state quindi sei stagioni, che hanno appassionato davvero il pubblico. Però in Italia è stata trasmessa dal 2004 al 2006 e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Chi di voi non ha mai guardato nemmeno una puntata della famosissima serie televisiva, originaria della Spagna, ‘’? Siamo certi che sarete davvero in pochi, visto che le avventure dei protagonisti hanno tenuto incollati davanti al piccolo schermo milioni di persone. E una delle star è stata senza ombra di dubbio. Ricordiamo che la serie era incentrata su alcuni ballerini e attori che frequentavano una scuola nella capitale spagnola, Madrid. E la stessa è andata in onda dal 2002 al 2005. Ci sono state quindi sei stagioni, che hanno appassionato davvero il pubblico. Però in Italia è stata trasmessa dal 2004 al 2006 e ...

