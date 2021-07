Era Lola in Paso Adelante: oggi l’attrice è sposata con il famoso attore, si sono conosciuti proprio sul set (Di venerdì 30 luglio 2021) Era Lola In Paso Adelante, oggi l’attrice è sposata con il famoso attore, e noi, lo conosciamo benissimo! Tutti abbiamo guardato almeno una volta la famosissima serie tv spagnola Paso Adelante. Si sviluppa sulle storie dei ragazzi che frequentano la più famosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid. La serie è proseguita per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 luglio 2021) EraIncon il, e noi, lo conosciamo benissimo! Tutti abbiamo guardato almeno una volta la famosissima serie tv spagnola. Si sviluppa sulle storie dei ragazzi che frequentano la più famosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid. La serie è proseguita per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GiuliaMirarchi1 : @Jenny24735861 È un’impressione che può venire ma senza una base. È capitato anche l’altra volta che Lola non mette… - ummii___ : lola fangirl era #GGLiveTweet - tisaninadisanl1 : a quelli “lola non ci è mai stata,solo lui ha consolato e mai il contrario” vi voglio ricordare che lei c’era quand… - alessia_termini : @sottonasangiuls Qua stava avvisando lola che si era perso agahaahahahaahay - lola_non_lola : @_treacherous_13 Pernille secondo me sarà tra i 450-480, ora ho un dubbio ma se non erro dicevano che era Kerr quella più pagata -