Equitazione, Olimpiadi Tokyo: Oliver Townend in testa dopo il day1 di completo, lontane le italiane (Di venerdì 30 luglio 2021) Si è aperta quest’oggi la gara di completo, specialità di Equitazione, alle Olimpiadi di Tokyo. Come prima prova, i binomi hanno affrontato il dressage, con i primi trentasei cavalieri che si sono dati battaglia per conquistare le migliori posizioni in vista dei prossimi giorni. In testa alla classifica troviamo per ora il britannico Oliver Townend, capace di tenere le penalità a 23.60 in sella al suo Bellaghmor Class, precedendo il cinese Alex Hua Tian, secondo su Don Geniro con 23.90. Più lontano la tedesca Julia Krajewski, favorita della gara a squadre, che ha chiuso ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Si è aperta quest’oggi la gara di, specialità di, alledi. Come prima prova, i binomi hanno affrontato il dressage, con i primi trentasei cavalieri che si sono dati battaglia per conquistare le migliori posizioni in vista dei prossimi giorni. Inalla classifica troviamo per ora il britannico, capace di tenere le penalità a 23.60 in sella al suo Bellaghmor Class, precedendo il cinese Alex Hua Tian, secondo su Don Geniro con 23.90. Più lontano la tedesca Julia Krajewski, favorita della gara a squadre, che ha chiuso ...

Advertising

Marilenapas : RT @repubblica: Equitazione, squadra azzurra tutta al femminile per il concorso completo - tonyjayfish : Se alle olimpiadi c'è il l'equitazione io voglio anche lo sheepdog. - laci_bacsi : RT @thexeon81: Equitazione, squadra azzurra tutta al femminile per il concorso completo - thexeon81 : Equitazione, squadra azzurra tutta al femminile per il concorso completo - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Equitazione, squadra azzurra tutta al femminile per il concorso completo -