Epatite e screening HCV, nuovo ruolo di sanità pubblica dei Ser.D (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel mondo sono oltre 400 milioni gli individui colpiti da HCV, con una altissima percentuale di soggetti ignari di avere contratto l'infezione. Si stima che ogni anno si verifichino 3 - 4 milioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel mondo sono oltre 400 milioni gli individui colpiti da HCV, con una altissima percentuale di soggetti ignari di avere contratto l'infezione. Si stima che ogni anno si verifichino 3 - 4 milioni di ...

Advertising

Affaritaliani : Epatite e screening HCV, nuovo ruolo di sanità pubblica dei Ser.D - carlopedata : RT @thewatcherpost: The Watcher Talk: Screening #HCV, un nuovo ruolo di sanità pubblica dei Ser.D. Interventi di: @CostaAndrea70, @Michela… - thewatcherpost : The Watcher Talk: Screening #HCV, un nuovo ruolo di sanità pubblica dei Ser.D. Interventi di: @CostaAndrea70,… - MgIovito : Mia nonna fu una delle prime malate ufficiali di epatite, una trasfusione infetta distrusse la sua vita e quelle de… - Frances14684391 : RT @policlinicoMI: #PalazzoScintille Infermieri, medici, farmacisti, volontari e alpini insieme per Giornata Mondiale Contro l'Epatite. #P… -