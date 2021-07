Emma Marrone, la verità sulla separazione da De Martino: “Che delusione” (Di venerdì 30 luglio 2021) La cantante fa capire quello che pensa in merito a Stefano De Martino, che con Emma Marrone fu fidanzato fino al 2012. Cosa avvenne. Ne è passata di acqua sotto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 30 luglio 2021) La cantante fa capire quello che pensa in merito a Stefano De, che confu fidanzato fino al 2012. Cosa avvenne. Ne è passata di acqua sotto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno @MarroneEmma ????????Emma Marrone . . . Uguale secco a me nella foto quando ero bambino ( ? ) - GuitarDaniele : Buongiorno @MarroneEmma ????????Emma Marrone . . . Uguale secco a me nella foto quando ero bambino ( ? ) - brvzovic : @BushLancer ho le amiche che ascoltano emma marrone - _occhi_profondi : RT @emmaishome: io non ho più parole per descriverla cioè chissà cosa si prova a svegliarsi la mattina ed essere emma marrone wow https://t… - iCuddly94 : palese emma marrone -