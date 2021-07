Emergenza Covid, Rt e incidenza ancora in salita (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 luglio 2021 - I segnali c'erano e alla fine è arrivata la conferma: incidenza e Rt balzano in avanti questa settimana raggiungendo rispettivamente a quota 58 e 1,57 . E' quanto si apprende ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 luglio 2021 - I segnali c'erano e alla fine è arrivata la conferma:e Rt balzano in avanti questa settimana raggiungendo rispettivamente a quota 58 e 1,57 . E' quanto si apprende ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Cacciari: "Green Pass ci porta al regime"/ "Lo Stato ha puntato solo sui vaccini ma?" Quanto potrà finire l'emergenza ? Quali saranno i dati in base ai quali ci sarà permesso di vivere? ... Cacciari lancia il monito finale: " hanno paura di un'altra ondata di Covid, non avendo altra ...

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? ...mai visti nel passato ed ha obbligato le autorità ad estendere lo stato di emergenza. Oltretutto in USA è stato diffuso uno studio abbastanza allarmante, che proverebbe che questa variante di Covid è ...

Emergenza Covid, Rt e incidenza ancora in salita IL GIORNO Covid: il virus non risparmia Hollywood Focolai italiani Le produzioni cinematografiche hollywoodiane sono di nuovo bloccate a causa dell’aumento dei contagi da Covid. L’incertezza dei protocolli sul vaccino crea ulteriore scompiglio fra gl ...

Raggiungono i 26,9 miliardi di euro i volumi dei prestiti garantiti da Sace Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste di finanziamento pervenute siano pari a 1,79 milioni ...

