Elodie | il futuro è scritto | la proposta che fa saltare il banco

Leggi su inews24

(Di venerdì 30 luglio 2021) . Per la cantante romana si annuncia un autunno intensissimo Tutti pazzi per. La performance da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021 ha lasciato il segno. Per l’ex allieva di Amici sta per iniziare un percorso da vera e propria presentatrice. Come fa L'articolo proviene da Inews.it.