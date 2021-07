Elisabetta Canalis scende in campo per aiutare la Sardegna! Ecco i dettagli (Di venerdì 30 luglio 2021) La sue terra d’origine è stata colpita dagli incendi, Elisabetta Canalis così ha deciso di muoversi per aiutare la Sardegna a riprendersi. InstagramLa Sardegna sta passando un momento davvero difficile. Gli incendi dolosi che sono stati protagonisti delle notizie degli ultimi giorni hanno portato a danni davvero gravi per l’isola. Su tutti i giornali si legge che, per recuperare la flora e la fauna, ci vorranno anni di lavoro. Elisabetta Canalis, di origine sarda, ha voluto così muoversi in favore della sua terra natia, organizzando una grande raccolta fondi. La Canalis ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 luglio 2021) La sue terra d’origine è stata colpita dagli incendi,così ha deciso di muoversi perla Sardegna a riprendersi. InstagramLa Sardegna sta passando un momento davvero difficile. Gli incendi dolosi che sono stati protagonisti delle notizie degli ultimi giorni hanno portato a danni davvero gravi per l’isola. Su tutti i giornali si legge che, per recuperare la flora e la fauna, ci vorranno anni di lavoro., di origine sarda, ha voluto così muoversi in favore della sua terra natia, organizzando una grande raccolta fondi. La...

MediasetTgcom24 : Emergenza incendi in Sardegna: Elisabetta Canalis scende in campo con una raccolta fondi #SARDEGNA… - PsicopaticoF : La bellissima Elisabetta Canalis ?? - DonnaGlamour : Elisabetta Canalis in prima linea per aiutare la sua Sardegna - emiliano110978 : RT @VerreLuciano: >CUOR DI SARDEGNA< ELISABETTA CANALIS VUOLE AIUTARE LA SUA TERRA IN FIAMME E PER QUESTO SCENDE IN CAMPO CON UNA CAMPAG… - GossipItalia3 : Elisabetta Canalis scende in campo per la sua Sardegna #gossipitalianews -