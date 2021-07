Elezioni a Napoli, sorpresa tra i candidati: c’è anche Maradona (Di venerdì 30 luglio 2021) Elezioni Napoli, c’è una sorpresa tra i candidati. Per il rappresentante del centrodestra ecco spuntare il nome di Maradona. Si tratta del fratello del Dio del calcio, Diego Armando. Presto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 luglio 2021), c’è unatra i. Per il rappresentante del centrodestra ecco spuntare il nome di. Si tratta del fratello del Dio del calcio, Diego Armando. Presto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

