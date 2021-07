Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, domande candidati senza abilitazione con titolo accesso e 24 Cfu respinte in blocco (Di venerdì 30 luglio 2021) L'Ufficio scolastico di Siena pubblica un avviso di respingimento in blocco delle domande di inserimento negli Elenchi aggiuntivi inviate dai candidati in possesso del titolo di accesso e 24 Cfu ma senza abilitazione. La prima fascia è invece costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione (OM 60/2020) L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) L'Ufficio scolastico di Siena pubblica un avviso di respingimento indelledi inserimento negliinviate daiin possesso deldie 24 Cfu ma. Laè invece costituita dai soggetti in possesso dello specificodi(OM 60/2020) L'articolo .

orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, domande candidati senza abilitazione con titolo accesso e 24 Cfu respinte in b… - ProDocente : Immissioni in ruolo 2021 da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, si parte [BOZZA DECRETO e parere CSPI] - infoitinterno : Immissioni in ruolo 2021 da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, si parte [BOZZA DECRETO e parere CSPI] - ProDocente : Immissioni in ruolo 2021 da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, si parte [BOZZA DECRETO e parere CSPI] - orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2021 da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, si parte [BOZZA DECRETO e parere CSPI] -