Ecobonus auto, ripartono gli incendivi da lunedì 2 agosto (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – ripartono gli incentivi per le auto ecologiche da lunedì 2 agosto, che ora vengono estesi anche alle auto usate. Il MISE ha annunciato infatti il rifinanziamento di 350 milioni di euro del fondo automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. Rispetto al passato la novità principale riguarda lo stanziamento di 40 milioni euro in più per le auto usate, benzina o diesel, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. Per accedere a questo incentivo, sarà necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) –gli incentivi per leecologiche da, che ora vengono estesi anche alleusate. Il MISE ha annunciato infatti il rifinanziamento di 350 milioni di euro del fondomotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. Rispetto al passato la novità principale riguarda lo stanziamento di 40 milioni euro in più per leusate, benzina o diesel, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. Per accedere a questo incentivo, sarà necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio ...

